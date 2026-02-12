Англія

Манчестер Юнайтед набирає обертів?

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф висловився про управління манкуніанським клубом. Його слова наводить Sky Sports.

«Це досить часто зустрічається у футбольних клубах. Якщо ти приймаєш складні рішення, які, як ми вважали, необхідно було прийняти в Манчестер Юнайтед… Ми були впевнені, що робимо правильно. Але на якийсь час ти стаєш дуже непопулярним.

Так, я був непопулярним у Манчестер Юнайтед, тому що ми внесли багато змін. Але, на мій погляд, все це на краще. І, думаю, ми починаємо бачити ознаки того, що в клубі це починає давати позитивні речі.

Але в країни ті самі проблеми. Якщо ви дійсно хочете вирішувати серйозні питання – імміграції, ситуації, коли люди вважають за краще жити на допомогу замість того, щоб працювати, – якщо ви хочете з цим впоратися, вам доведеться приймати непопулярні рішення і виявляти сміливість», – сказав Реткліфф.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед не знає гіркоти поразок в останніх девʼяти матчах АПЛ.