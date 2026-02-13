Іспанія

Іспанський захисник розкрив деталі свого емоційного повернення в Більбао в останні хвилини трансферного вікна та зізнався.

Емерік Лапорт, новоспечений захисник Атлетіка з Більбао, вперше публічно прокоментував свій несподіваний відхід із саудівського Ан-Насра та причини, через які він відхилив пропозицію марсельського Олімпіка.

31-річний центрбек розірвав контракт із клубом Кріштіану Роналду, щоб здійснити мрію про повернення на Сан-Мамес. Ляпорт зізнався, що переговори про розірвання угоди з саудівцями тривали до останніх хвилин трансферного вікна.

За його словами, фінансовий аспект відійшов на другий план, коли з'явилася можливість повернутися до клубу, який дав йому шлях у великий футбол.

"Коли дзвонить Атлетік, все інше перестає мати значення. Я провів чудовий час в Аравії, але я відчував, що моя місія там завершена, а серце тягло додому, до Більбао", — пояснив Лапорт.

Захисник також підтвердив чутки про серйозний інтерес з боку французького Марселя. Клуб Ліги 1 намагався перехопити гравця, пропонуючи йому роль лідера оборони.

"Марсель — це великий клуб з неймовірною історією та фанатами. Я поважаю їхній інтерес, і це була честь для мене. Але для мене вибір стояв не між клубами, а між емоціями. Я не міг уявити себе в іншій європейській команді, коли була можливість повернутися в Атлетік. Це було б неправильно", — зазначив футболіст.

Повернення Емеріка стало величезним посиленням для баскського клубу, який бореться за єврокубки в Ла Лізі. Сам гравець зазначив, що фізично почувається чудово і готовий одразу допомагати команді, незважаючи на зміну клімату та інтенсивності чемпіонату.