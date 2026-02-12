Англія

Члени правління клубу зацікавлені у поверненні колишнього тренера, але рішення залежить від результатів мундіалю зі збірною США.

Тоттенгем може повернути до клубу колишнього головного тренера Маурісіо Почеттіно, повідомляє популярний журналіст Ніколо Скіра. За його даними, деякі члени правління клубу зацікавлені у поверненні аргентинця, але такий варіант можливий лише після завершення чемпіонату світу 2026 року.

На цей момент Почеттіно очолює збірну США та готує команду до мундіалю. Його чинний контракт із американською командою діє до кінця липня 2026 року. Ймовірно, що рішення щодо продовження співпраці залежатиме від результатів на світовому форумі.

Наразі Тоттенгем займає 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 29 очок після 26-ти зіграних турів.

Нагадаємо, Тоттенгем напередодні ухвалив рішення звільнити головного тренера Томаса Франка після лише восьми місяців роботи. Як повідомляє talkSPORT, відставка данського фахівця може стати вкрай дорогою для лондонського клубу.