Іспанія

Каталонці розлючені роботою суддівської бригади у матчі з "матрацниками".

Спортивний директор каталонської Барселони Деку висловився про суддівство після розгромної поразки від Атлетіко (0:4) у першому півфінальному матчі Кубку Іспанії.

«Я цього не розумію. Ми давно цього не розуміємо. Я не бачу жодних покращень із ВАР. Нам важко зрозуміти рішення, важко зрозуміти, чому вони витрачають 10 хвилин на проведення ліній.

Щодо заміни Марка Касадо, то у нього була жовта картка. Атлетіко контратакував, поле було не в кращому стані... Можна було отримати ще одну картку.

У Джуліано Сімеоне при перегляді ВАР, можливо, була б червона картка. Але ми не скаржитимемося», – сказав Деку.

За рахунку 0:4 центральний захисник Барселони Пау Кубарсі забив гол, але після перегляду ВАР його було скасовано.