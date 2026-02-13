Італія

Хорватський ветеран може залишитися в італійському чемпіонаті ще на один сезон.

Хорватський півзахисник Лука Модрич має шанси затриматися в італійській Серії А на довший термін.

Як інформує La Gazzetta dello Sport, керівництво клубу після завершення сезону може запропонувати хавбеку продовжити угоду ще на один рік.

Поточний договір розрахований до літа 2026 року та містить опцію продовження на один сезон. Зазначається, що сам футболіст задоволений своїм перебуванням у стані "россонері", проте остаточного рішення щодо свого майбутнього поки не прийняв.

У цьому сезоні Модрич провів 22 поєдинки в Серії А, у яких відзначився одним забитим м'ячем та трьома асистами. Нагадаємо, що за міланців він виступає з літа 2025 року.

