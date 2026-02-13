Бразилець провів черговий потужний місяць.
Ігор Тіаго, Getty Images
13 лютого 2026, 20:27
Нападника Брентфорда Ігора Тіаго визнано найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Англії за підсумками січня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
Минулого місяця 24-річний бразилець забив пʼять голів у пʼяти матчах чемпіонату Англії.
На нагороду також претендували:
- Флоріан Вірц (Ліверпуль): 3 голи, 1 асист.
- Енцо Фернандес (Челсі): 3 голи, 1 асист.
- Ясін Аярі (Брайтон): 2 голи, 2 асисти.
- Патрік Доргу (Манчестер Юнайтед): 2 голи, 1 асист.
- Елі Жуніор Крупі (Борнмут): 3 голи.
- Крісенсіо Саммервілл (Вест Гем): 3 голи.
- Гаррі Вілсон (Фулгем): 3 голи.
Для Ігора Тіаго ця нагорода стала другою у поточному сезоні.