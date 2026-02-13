Менеджмент "синіх працює.
Тодд Боелі, Getty Images
13 лютого 2026, 21:36
Лондонський Челсі найбільше заробив грошей в світовому футболі з продажу своїх гравців за останні пʼять років. Про це повідомляє Football-observatory.
«Пенсіонери» за цей період продали своїх футболістів на загальну суму 1 мільярд 174 мільйонів євро.
Топ-10 клубів за цим показником виглядає наступним чином:
1. Челсі — 1,174 млрд. євро
2. Манчестер Сіті — 945 млн. євро
3. Бенфіка — 811 млн. євро
4. РБ Лейпциг — 712 млн. євро
5. Брайтон — 701 млн. євро
6. Ренн — 693 млн. євро
7. Вулвергемптон — 646 млн. євро
8. ПСЖ — 639 млн. євро
9. Аякс — 636 млн. євро
10. Аталанта — 600 млн. євро