Англія

Менеджмент "синіх працює.

Лондонський Челсі найбільше заробив грошей в світовому футболі з продажу своїх гравців за останні пʼять років. Про це повідомляє Football-observatory.

«Пенсіонери» за цей період продали своїх футболістів на загальну суму 1 мільярд 174 мільйонів євро.

Топ-10 клубів за цим показником виглядає наступним чином:

1. Челсі — 1,174 млрд. євро

2. Манчестер Сіті — 945 млн. євро

3. Бенфіка — 811 млн. євро

4. РБ Лейпциг — 712 млн. євро

5. Брайтон — 701 млн. євро

6. Ренн — 693 млн. євро

7. Вулвергемптон — 646 млн. євро

8. ПСЖ — 639 млн. євро

9. Аякс — 636 млн. євро

10. Аталанта — 600 млн. євро