Англія

Півзахиснику Манчестер Сіті загрожує дискваліфікація за коментарі після нічиєї 2:2.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Родрі отримав офіційне звинувачення від Футбольної асоціації Англії після своїх висловлювань щодо суддівства в матчі проти Тоттенгема. Про це повідомляє Manchester Evening News.

Поєдинок на стадіоні Тоттенгем Готспур завершився з рахунком 2:2. Манчестер Сіті вів 2:0, однак господарі зуміли відігратися. Один із ключових епізодів стався під час першого гола Тоттенгема, коли Домінік Соланке, за версією гравців гостей, порушив правила проти Марка Геї перед тим, як м’яч після рикошету опинився у воротах Джанлуїджі Доннарумми. Після перегляду VAR арбітр зарахував гол.

Після матчу Родрі розкритикував рішення судді, заявивши, що воно було несправедливим і натякнув на можливу упередженість. Саме ці слова стали підставою для дисциплінарного провадження.

У заяві Футбольної асоціації Англії зазначено, що гравець поводився неналежним чином під час післяматчевого інтерв’ю, зробивши коментарі, які можуть трактуватися як звинувачення в упередженості або сумніви в доброчесності арбітра.

Родрі має надати офіційну відповідь до 18 лютого. У разі доведення провини йому може загрожувати дискваліфікація.