Німеччина

Але німця все влаштовує у воротах.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр розповів, на яких позиціях міг би грати у футболі. Його слова наводить Bild.

Міг би я грати в полі? Так, в іншій лізі абсолютно точно. Але питання – в якій? Я не можу сказати, на якому рівні... Думаю, мені трохи не вистачає швидкості. Очевидно, зараз, майже 40 років, я не зможу.

Але колись я міг би пограти на гідному рівні якийсь час. Щодо позиції, я не знаю, але, мабуть, я був би центральним захисником чи «шісткою», як Хаві Мартінес.

Це могло бути цікаво, але я дуже задоволений тим, що показав як голкіпер.

Чи міг би я грати у третьому дивізіоні? Думаю, так, але я грав би в команді, яка багато володіє м'ячем», — сказав Ноєр.

Цього сезону Мануель Ноєр провів за Баварію 27 матчів, пропустив 27 мʼячів та 8 разів відіграв «на нуль».