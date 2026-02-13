Англія

Лондонський клуб веде переговори щодо повернення аргентинського фахівця.

Тоттенгем продовжує роботу над можливим призначенням Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера з липня. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, аргентинський спеціаліст є головною ціллю лондонського клубу, а сторони вже перебувають у процесі переговорів, намагаючись досягти домовленості. Також раніше повідомлялося, що частина ради директорів Тоттенгема підтримує ідею повернення Почеттіно на тренерський місток команди після чемпіонату світу 2026 року.

Наразі Маурісіо Почеттіно очолює збірну США, яка стане однією з господарок мундіалю. Аргентинець вже працював із Тоттенгемом у період з 2014 по 2019 рік. Під його керівництвом команда грала у фіналі Ліги чемпіонів, де поступилася Ліверпулю.

Раніше з’являлася інформація, що після звільнення Томаса Франка до кінця сезону команду може очолити Ігор Тудор. Наразі Тоттенгем переживає складний період — команда не перемагає у восьми матчах поспіль в АПЛ та посідає 16-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.