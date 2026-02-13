Україна

Камерунський вінгер продовжить кар’єру в Ельбасані.

Верес офіційно оголосив про трансфер Самуеля Нонго до албанського клубу Ельбасані.

Сторони досягли домовленості щодо переходу, а сам 21-річний футболіст уже узгодив умови особистого контракту з новою командою. Таким чином, камерунський вінгер продовжить кар’єру в чемпіонаті Албанії.

Нонго приєднався до Вереса у серпні 2024 року. Через важку травму та тривалу реабілітацію він не зміг повністю реалізувати свій потенціал у складі червоно-чорних. Загалом гравець провів 11 матчів, із яких дев’ять — в УПЛ та два — в Кубку України.

У клубі подякували Самуелю Нонго за виступи та побажали йому успіхів у подальшій кар’єрі.