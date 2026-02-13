Іспанія

Феєрична перемога "матрацників".

Універсал мадридського Атлетіко Маркос Льоренте висловився після розгромної перемоги над Барселоною (4:0) в першому матчі півфіналу Кубку Іспанії.

«Безумство. Особливо проти Барселони. Команда зробила все вірно. Ми зберігали компактність в обороні, не відсиджувалися позаду, пресингували високо, добре проривали вільні зони.

Все склалося на нашу користь. У нас були більш очевидні шанси забити більше голів. Ми рухаємось у правильному напрямку, постараємося показувати таку гру частіше.

Найбільше нас, гравців, турбує час, який ми витрачаємо на очікування рішення ВАР. Трохи дезорієнтуєшся. Суддям слід швидше переглядати записи, не потрібно гальмувати гру», – сказав Льоренте.