Іспанія

Клуб поновлено як Повноправного члена організації після розриву зв’язків із Суперлігою.

Барселона офіційно поновлена у статусі повноправного члена організації Асоціація європейських клубів (European Football Clubs). Про це повідомила пресслужба ФК Барселона, зазначивши, що клуб отримав офіційне підтвердження від керівництва EFC.

Рішення було ухвалене після того, як Барселона припинила співпрацю з Суперлігою та подала заявку на повторний вступ. Рада директорів EFC одноголосно схвалила повернення каталонського клубу відповідно до статуту організації.

Президент EFC Нассер Аль-Хелаїфі особисто представив заявку Барселони під час засідання ради директорів. У заяві також підкреслюється роль Жоана Лапорти, який, за інформацією клубу, проявив чітку готовність і проактивну позицію у відновленні відносин з організацією, що стало ключовим фактором для досягнення домовленості.

У EFC привітали повернення Барселони та висловили готовність тісно співпрацювати з клубом у новому етапі його участі в організації. У свою чергу, Барселона позитивно оцінила це рішення та підтвердила прагнення працювати разом з іншими європейськими клубами на благо футболу, його змагань і вболівальників.