Лондонський Челсі витратив найбільше грошей на вхідні трансфери у світовому футболі за останні пʼять років. Про це повідомляє Football-observatory.

«Пенсіонери» за цей період витратили 2,057 млрд. євро.

Топ-10 клубів за цими показником виглядає наступним чином:

  1. 1. Челсі — €2 057 млрд. 
  2.  
  3. 2. Манчестер Юнайтед — €1 235 млрд. 
  4.  
  5. 3. Манчестер Сіті — €1 216 млрд. 
     
  6. 4. Арсенал — €1 146 млрд. 
  7.  
  8. 5. ПСЖ — €1 138 млрд. 
  9.  
  10. 6. Тоттенгем — €1 132 млрд. 
  11.  
  12. 7. Ліверпуль — €1 009 млрд. 
  13.  
  14. 8. Ньюкасл — €892 млн.
  15.  
  16. 9. Вест Гем — €850 млн.
  17.  
  18. 10. Нотінгем Форест — €795 млн.

 