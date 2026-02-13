Англія

"Сині" і тут лідирують.

Лондонський Челсі витратив найбільше грошей на вхідні трансфери у світовому футболі за останні пʼять років. Про це повідомляє Football-observatory.

«Пенсіонери» за цей період витратили 2,057 млрд. євро.

Топ-10 клубів за цими показником виглядає наступним чином: