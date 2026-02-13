"Сині" і тут лідирують.
Тодд Боелі, Getty Images
13 лютого 2026, 22:10
Лондонський Челсі витратив найбільше грошей на вхідні трансфери у світовому футболі за останні пʼять років. Про це повідомляє Football-observatory.
«Пенсіонери» за цей період витратили 2,057 млрд. євро.
Топ-10 клубів за цими показником виглядає наступним чином:
- 1. Челсі — €2 057 млрд.
- 2. Манчестер Юнайтед — €1 235 млрд.
- 3. Манчестер Сіті — €1 216 млрд.
- 4. Арсенал — €1 146 млрд.
- 5. ПСЖ — €1 138 млрд.
- 6. Тоттенгем — €1 132 млрд.
- 7. Ліверпуль — €1 009 млрд.
- 8. Ньюкасл — €892 млн.
- 9. Вест Гем — €850 млн.
- 10. Нотінгем Форест — €795 млн.