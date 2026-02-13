Німеччина

Манчестер Юнайтед і Ньюкасл стежать за норвезьким захисником.

Боруссія Дортмунд готова розглянути пропозиції щодо правого захисника Юліана Рюерсона у разі, якщо вони складуть не менше 35 мільйонів євро. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

28-річний норвежець є одним із ключових гравців дортмундської команди. У нинішньому сезоні він провів 28 матчів у всіх турнірах та входить до числа найкращих асистентів Бундесліги серед захисників (7 асистів). Контракт футболіста з Боруссією Дортмунд діє до 2028 року.

За інформацією джерела, інтерес до Рюерсона проявляють Манчестер Юнайтед і Ньюкасл Юнайтед. Обидва клуби вже відправляли скаутів для перегляду його виступів. Очікується, що представники англійської Прем’єр-ліги можуть активізуватися ближче до літнього трансферного вікна.

Також повідомляється, що у разі переходу до Англії зарплата норвежця може зрости утричі — наразі він заробляє близько 5 мільйонів євро на рік за контрактом, продовженим у жовтні 2024 року.