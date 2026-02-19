Англія

"Вовки" стали першою командою в історії АПЛ, яка з останнього місця зуміла відібрати очки у лідера, програючи два м'ячі.

Вулвергемптон уникнув поразки на останніх хвилинах матчу Прем'єр-ліги проти лондонського Арсеналу (2:2). "Вовки" врятувалися завдяки автоголу Рікардо Калафьори на 94-й хвилині.

За інформацією Opta, Вулвергемптон став першою в історії АПЛ командою, яка, перебуваючи на останньому місці в таблиці, змогла не програти в поєдинку з чинним лідером, поступаючись по ходу зустрічі з різницею у два м'ячі.

Вулвергемптон набрав лише 10 очок після 27 турів. Арсенал як і раніше лідирує з 58 балами, випереджаючи Манчестер Сіті, що йде другим, на п'ять очок при одній грі в запасі у "містян".