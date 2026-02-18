Англія

Французький захисник поділився емоціями від складного періоду на Стемфорд Брідж та радістю від нового виклику в складі молотобійців".

Аксель Дісасі, який наприкінці зимового трансферного вікна приєднався до Вест Гем Юнайтед на правах оренди, відверто розповів про свій час у так званому bomb squad (групі гравців, відсторонених від основи) лондонського Челсі.

27-річний центрбек зізнався, що пережив непрості часи, коли був ізольований від першої команди синіх. Після переходу з Монако у 2023 році Дісасі був основним гравцем при Маурісіо Почеттіно, провівши 44 матчі.

Однак після зміни тренера та приходу Енцо Марески його ігровий час суттєво скоротився, а згодом він опинився серед гравців, на яких клуб не розраховував. У подкасті Вест Гема захисник поділився своїми переживаннями:

Це було справді приємно перейти сюди, моя ситуація раніше була трохи божевільною. Для мене це лише позитив — бути тут, чудово відчувати себе частиною чогосьі. У Челсі час був трохи божевільним, але мій бекграунд допоміг мені пройти через це. Я залишався у формі, наполегливо працював і завжди стежив за тим, щоб моя голова була налаштована правильно. Моя сім'я дуже допомогла мені пройти через це", — сказав Дісасі.

Варто зазначити, що до "групи вигнанців" разом із Дісасі входили й інші зіркові гравці, зокрема Рахім Стерлінг. Цікаво, що перехід до стану молотобійців став особливою подією для родини футболіста. Виявилося, що його тітка є давньою вболівальницею цього клубу.

"Моя тітка — фанатка Вест Гема, це її команда. Коли я підписав контракт із Челсі, вона зраділа, але також сказала: "А, я б хотіла, щоб це був Вест Гем". Тепер, коли я тут, вона щаслива", — додав гравець.

Дісасі, який не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах першої половини сезону до свого переходу, вже встиг провести три поєдинки за нову команду. Наразі Вест Гем веде боротьбу за виживання в Прем'єр-лізі, перебуваючи на 18-му місці, і досвід француза має стати в пригоді у вирішальній частині сезону.