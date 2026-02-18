Англія

Німецький форвард може повернутися до Штутгарта або перейти в Баварію вже цього літа.

Нападник Ньюкасл Юнайтед Нік Вольтемаде може змінити клубну прописку вже під час літнього трансферного вікна.

24-річний німецький футболіст незадоволений своїм становищем у складі "сорок" і допускає варіант із відходом після завершення сезону. За інформацією джерел, гравець був би не проти повернутися до Штутгарт, кольори якого раніше захищав, або спробувати сили у Баварія.

Вольтемаде приєднався до Ньюкасла влітку 2025 року. У нинішньому сезоні він провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 4 результативні передачі.

Наразі Баварія очолює турнірну таблицю Бундесліги, маючи 57 очок, тоді як Штутгарт іде четвертим із 42 балами. Ситуація з майбутнім форварда може прояснитися ближче до відкриття літнього трансферного вікна.

