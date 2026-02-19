Англія

Гравець знову прописався у лазареті.

Японський опорний півзахисник англійського Ліверпуля Ватару Ендо в поточному сезоні страждає від травм, через що загалом пропустив уже 11 матчів клубу та національної збірної власної країни.

Нещодавно 33-річний виконавець також отримав ушкодження коліна, після чого вболівальники очікували почути терміни його відновлення від лікарів "червоних".

Під час останньої пресконференції головний тренер Ліверпуля Арне Слот повідомив невтішні новини.

"Ватару вилетів на тривалий термін, і наразі ми навіть не можемо уявити, скільки він буде відсутнім", — заявив нідерландський виконавець.

У поточному сезоні на рахунку японця 12 матчів (455 хвилин) та один асист.