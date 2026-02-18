Англія

Клуб з Північного Лондона продовжує стратегію збереження ключових гравців.

Арсенал після успішного продовження контракту зі "старбоєм" Букайо Сака переключив увагу на нові угоди для воротаря Давіда Раї та центрального півзахисника Деклана Райса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Сака вже підписав новий контракт, а офіційне оголошення очікується найближчим часом. Лондонський клуб системно працює над тим, щоб провідні футболісти були задоволені своїми умовами та залишалися частиною довгострокового проєкту.

Наступними у списку на продовження контрактів є воротар Давід Рая та півзахисник Деклан Райс. Арсенал прагне заздалегідь врегулювати всі питання, аби уникнути потенційного інтересу з боку інших топклубів.

Таким чином, керівництво канонірів демонструє курс на стабільність і довгострокове планування, намагаючись зберегти кістяк команди на найближчі роки.