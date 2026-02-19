Молодий півзахисник Челсі використовує інноваційні методи реабілітації.
Ромео Лавія, Getty Images
19 лютого 2026, 00:40
Центральний півзахисник Челсі Ромео Лавія все ближче до повернення на поле після детальної програми відновлення, розробленої медичною службою "пенсіонерів". Про це повідомляє Daily Mail.
22-річний півзахисник пропускає матчі з початку листопада після нічиєї 2:2 проти Карабаха і встиг провести лише 30 матчів за Челсі після трансферу в 58 мільйонів фунтів стерлінгів два з половиною роки тому.
Команда медиків клубу застосувала передові методи для прискорення відновлення, зокрема систему віртуальної реальності, що дозволяє Лавії підтримувати гостроту реакції та прийняття рішень у центральному півзахисті, навіть перебуваючи поза полем.
Програма VR під назвою "Be Your Best", співавтором якої є професор Гейр Йордет, відтворює реалістичні матчеві ситуації від першої особи. Вона дозволяє тренувати сканування поля, відстеження передач і покращення ігрової обізнаності, одночасно забезпечуючи безпечне середовище для гравця.
За допомогою VR-окулярів Лавія занурюється у матч у режимі реального часу, де штучний інтелект реагує на дії гравця, а система відстежує, як ретельно він оцінює оточення та приймає рішення під час ігрового процесу.