Англія

Молодий півзахисник Челсі використовує інноваційні методи реабілітації.

Центральний півзахисник Челсі Ромео Лавія все ближче до повернення на поле після детальної програми відновлення, розробленої медичною службою "пенсіонерів". Про це повідомляє Daily Mail.

22-річний півзахисник пропускає матчі з початку листопада після нічиєї 2:2 проти Карабаха і встиг провести лише 30 матчів за Челсі після трансферу в 58 мільйонів фунтів стерлінгів два з половиною роки тому.

Команда медиків клубу застосувала передові методи для прискорення відновлення, зокрема систему віртуальної реальності, що дозволяє Лавії підтримувати гостроту реакції та прийняття рішень у центральному півзахисті, навіть перебуваючи поза полем.

Програма VR під назвою "Be Your Best", співавтором якої є професор Гейр Йордет, відтворює реалістичні матчеві ситуації від першої особи. Вона дозволяє тренувати сканування поля, відстеження передач і покращення ігрової обізнаності, одночасно забезпечуючи безпечне середовище для гравця.

За допомогою VR-окулярів Лавія занурюється у матч у режимі реального часу, де штучний інтелект реагує на дії гравця, а система відстежує, як ретельно він оцінює оточення та приймає рішення під час ігрового процесу.