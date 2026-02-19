Англія

Воротар Манчестер Сіті поділився спогадами про спільні виступи з аргентинцем у ПСЖ.

Голкіпер Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма згадав, як виступав із Ліонелем Мессі в ПСЖ. Італієць та аргентинець разом захищали кольори парижан з 2021 по 2023 рік.

"Це була фантастика. Мессі — один із найкращих в історії. Я був здивований тим, наскільки він чудова людина, якщо залишити за дужками футбольні якості. Лео — по-справжньому великий персонаж, приголомшливий.

Я зберігатиму спогади про гру з ним як одні з найкращих у моєму житті", — наводить прес-служба "містян" слова воротаря.

Ліонель Мессі змінив ПСЖ на Інтер Маямі у 2023 році.