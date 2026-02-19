Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 18 лютого 2026 року.

Англійський Ньюкасл у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв азербайджанський Карабах на полі суперників (6:1).

У цьому випадку двоматчева дуель тривала рівно один тайм, оскільки "сороки" завершили його з рахунком 5:0 на свою користь та покером Ентоні Гордона.

На початку другої половини Карабах забив м’яч престижу, але потім пропустив уп’яте.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карабах — Ньюкасл Юнайтед у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Карабах — Ньюкасл Юнайтед 1:6

Голи: Джафаркулієв, 55 — Гордон, 3, 32 (пен), 33, 45+1 (пен), Тіав, 8, Мерфі, 72

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде (Болт, 22), Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо, Янкович — Андраде (Хусейнов, 46), Монт'єль (Боржес, 85), Зубір (Аддай, 85) — Дуран (Курбанли, 88)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Жоелінтон, 77), Тіав, Берн, Голл — Тоналі, Віллок (Мерфі, 68) — Еланга (Осула, 68), Вольтемаде, Барнс (Нів, 87) — Гордон (Ремзі, 68)

Попередження: Тіав