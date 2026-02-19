Ліга чемпіонів

Захисник Барселони вважає, що тривала перевірка VAR завадила команді переломити хід матчу Кубка Іспанії.

Футболіст Барселони Пау Кубарсі висловився про скандальний епізод із скасованим голом у недавньому матчі півфіналу Кубка Іспанії проти Атлетіко. Каталонці провалили перший тайм, пропустивши чотири м'ячі, але вже на початку другої половини відіграли один гол зусиллями Кубарсі.

Втім, після тривалої перевірки суддя вирішив не зараховувати взяття воріт 19-річного центрального захисника, і в час, що залишився, рахунок так і не змінився.

"Я досі не розумію, чому мій гол скасували. Я абсолютно впевнений, що та пауза, яка тривала майже десять хвилин, збила наш темп на початку другого тайму", — розповів у бесіді з Mundo Deportivo Кубарсі.

3 березня на полі "синьо-гранатових" відбудеться матч-відповідь.