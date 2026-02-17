Англія

"Сороки" можуть запропонувати воротарю шанс залишити Манчестер Сіті влітку.

Ньюкасл Юнайтед має намір знову поборотися за підписання воротаря Манчестер Сіті Джеймса Траффорда. Про це повідомляє talkSPORT.

Минулого літа "сороки" були близькі до домовленості щодо трансферу англійського голкіпера, однак Манчестер Сіті активував відповідний пункт у контракті, завдяки якому повернув свого вихованця з Бернлі на Етіхад.

У Ньюкаслі залишилися незадоволені розвитком подій, проте інтерес до 23-річного воротаря зберігається.

Повідомляється, що Траффорд розчарований катастрофічним браком ігрової практики в Манчестер Сіті, що може підштовхнути його до зміни клубу. Ньюкасл розглядає можливість запропонувати футболісту варіант із регулярними виступами в основному складі.

Минулого літа "сороки" підписали Аарона Рамсдейла як альтернативу Траффорду, однак поки що немає гарантій, що Ньюкасл активує опцію викупу воротаря після його оренди з Саутгемптона.