Франція

Президент французького клубу роздумує про відставку через обмеження повноважень власником Френком Маккуртом.

Марсель розсипається прямо посеред сезону — після відходу наставника Роберто де Дзербі те ж саме вирішив зробити і спортивний директор Мехді Бенатіа, але його, схоже, якимось чином змогли мотивувати залишитися.

А ось інший важливий функціонер — президент клубу Пабло Лонгорія — тепер теж подумує про відхід.

До цього рішення він прийшов після того, як власник Марселя, американський діяч Френк Маккурт, вирішив дещо урізати його повноваження і залишити за ним виключно представницькі функції.

Нагадаємо, що зараз Марсель посідає четверте місце в турнірній таблиці французького чемпіонату Ліги 1.