Англія

Колишній гравець клубу вже провів перше тренування з командою.

Лестер Сіті має намір призначити Гарі Роветта новим головним тренером команди. Про це повідомляє BBC.

51-річний фахівець, якого два місяці тому було звільнено з посади наставника Оксфорд Юнайтед, уже провів тренування з командою в середу. Очікується, що він стане постійною заміною Марті Сіфуентеса, якого відправили у відставку три тижні тому.

Наразі Лестер перебуває на третій позиції знизу в турнірній таблиці Чемпіоншипу, відстаючи на два очки від рятівної зони. До завершення сезону команді залишилося провести 14 матчів.

Як гравець Роуетт провів два сезони у складі Лестера. У тренерській кар’єрі він очолював Бірмінгем Сіті, Дербі Каунті, Сток Сіті, Мілволл та Оксфорд Юнайтед, де працював майже рік до звільнення в грудні 2025 року.