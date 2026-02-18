Президент ФІФА висловив повну солідарність із бразильцем та засудив події в Лісабоні, закликавши до нульової терпимості щодо расизму.
Джанні Інфантіно Getty Images
18 лютого 2026, 21:12
Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно відреагував на гучний скандал, що стався під час матчу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом.
Очільник світового футболу опублікував офіційну заяву, в якій засудив прояви расизму на адресу Вінісіуса Жуніора. У своєму зверненні Інфантіно наголосив на неприпустимості дискримінації у спорті та висловив підтримку постраждалому гравцю.
"Я шокований і засмучений, побачивши звинувачення в расистських образах під час матчу Ліги чемпіонів у Лісабоні. У футболі та суспільстві немає місця расизму чи будь-якій формі дискримінації. Гравці, які стали мішенню расизму, мають мою повну підтримку", — заявив президент ФІФА.
Інфантіно також нагадав про необхідність дотримання протоколів боротьби з расизмом, які мають застосовуватися на всіх рівнях футболу.
"Ми повинні проявляти нульову терпимість до расизму. Всі органи, відповідальні за футбол, повинні вживати рішучих заходів проти тих, хто вчиняє такі огидні дії", — додав він.
Ця заява посилює тиск на УЄФА, який вже розпочав розслідування інциденту за участю гравця Бенфіки Джанлуки Престіанні та поведінки вболівальників на стадіоні да Луж.