Президент ФІФА висловив повну солідарність із бразильцем та засудив події в Лісабоні, закликавши до нульової терпимості щодо расизму.

Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно відреагував на гучний скандал, що стався під час матчу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом.

Очільник світового футболу опублікував офіційну заяву, в якій засудив прояви расизму на адресу Вінісіуса Жуніора. У своєму зверненні Інфантіно наголосив на неприпустимості дискримінації у спорті та висловив підтримку постраждалому гравцю.

"Я шокований і засмучений, побачивши звинувачення в расистських образах під час матчу Ліги чемпіонів у Лісабоні. У футболі та суспільстві немає місця расизму чи будь-якій формі дискримінації. Гравці, які стали мішенню расизму, мають мою повну підтримку", — заявив президент ФІФА.

Інфантіно також нагадав про необхідність дотримання протоколів боротьби з расизмом, які мають застосовуватися на всіх рівнях футболу.

"Ми повинні проявляти нульову терпимість до расизму. Всі органи, відповідальні за футбол, повинні вживати рішучих заходів проти тих, хто вчиняє такі огидні дії", — додав він.

Ця заява посилює тиск на УЄФА, який вже розпочав розслідування інциденту за участю гравця Бенфіки Джанлуки Престіанні та поведінки вболівальників на стадіоні да Луж.