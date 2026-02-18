Англія

У разі доведення провини за 115 звинуваченнями, гранд може опинитися в напівпрофесійній лізі.

Як повідомляє авторитетне видання The Telegraph, у разі підтвердження численних порушень фінансового фейр-плей, клуб може бути виключений не лише з Прем'єр-ліги, а й з усієї системи професійного футболу Англії.

Більшість експертів раніше прогнозували, що найсуворішим покаранням для Сіті може стати позбавлення очок або пониження в класі до Чемпіоншипу. Однак регламент створює небезпечну юридичну пастку для містян: Англійська футбольна ліга (EFL), яка керує Чемпіоншипом, Лігою 1 та Лігою 2, формально не зобов'язана автоматично включати до свого складу клуб, виключений з АПЛ.

Якщо EFL відмовиться прийняти скандальний клуб, Манчестер Сіті доведеться заявлятися в Національну лігу — це 5-й за силою дивізіон, який має напівпрофесійний статус

Нагадаємо, незалежна комісія наразі розглядає справу щодо 115 звинувачень у фінансових махінаціях, висунутих проти клубу. Слухання тривають, а остаточний вердикт, який може назавжди змінити ландшафт англійського футболу, очікується вже цього року.

Якщо найгірший сценарій справдиться, один із найбагатших клубів світу буде змушений грати проти напівпрофесійних команд на стадіонах, що вміщують кілька тисяч глядачів, що стане найбільшим падінням в історії світового спорту.