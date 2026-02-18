Англія

Червоні дияволи не планують повертати вінгера на Олд Траффорд.

Керівництво Манчестер Юнайтед поставило крапку в кар'єрі Джейдона Санчо в клубі. Англійський вінгер, який поточний сезон проводить на правах оренди в Астон Віллі, не входить у плани манкуніанців на майбутнє.

Перехід до команди Унаї Емері розглядався як шанс на перезавантаження для 25-річного гравця, проте реальність виявилася іншою: Лише 6 виходів у стартовому складі в АПЛ та жодного забитого гола в чемпіонаті. Всього один гол у 25 матчах усіх турнірів (у Лізі Європи).

Попри чутки про інтерес з боку дортмундської Боруссії та турецьких клубів взимку, Санчо залишиться в Астон Віллі до кінця сезону. Контракт вінгера з МЮ завершується влітку. Хоча клуб має опцію продовження угоди ще на 12 місяців, за інформацією The Sun, боси Юнайтед вирішили не активувати цей пункт. Головна мета клубу — позбутися зарплати гравця у розмірі £200,000 на тиждень.

Червоні дияволи змирилися з тим, що трансфер вартістю £73 млн (у 2021 році) став провальним, і готові відпустити Санчо вільним агентом. Попри слабку статистику, головний тренер Астон Вілли Унаї Емері не виключає можливості підписання повноцінного контракту з гравцем, якщо той зможе довести свою профпридатність у другій половині сезону.

"Він ще не досяг того рівня, який нам потрібен, але зараз він прогресує. Йому буде потрібен новий контракт, і, можливо, це буде тут. Якщо він покаже свій найкращий футбол, ми захочемо його залишити", — зазначив Емері.

Для Санчо залишок сезону стане вирішальним етапом боротьби за своє майбутнє у великому футболі.