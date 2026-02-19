Англія

Команда Мікеля Артети втратила перемогу в перенесеній грі.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Вулвергемптон — Арсенал 2:2

Голи: У. Буено, 61, Калафіорі, 90+4 (авт.) — Сака, 5, Інкап'є, 56

Вулвергемптон: Са — Є. Москера, С. Буено, Крейчі — Чачуа (Р. Гомеш, 70), Е. Гомес (Арокодаре, 22), Андре, У. Буено — Мане, Бельгард (Едозі, 83) — Армстронг.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс — Мадуеке (Езе, 64), Сака (Троссар, 73, Калафіорі, 90+3), Мартінеллі — Йокерес (Жезус, 64).



Попередження: У. Буено, Бельгард — Жезус (не на полі)