СЕРЕДА, 18 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вулвергемптон переживає надзвичайно складний сезон. Лише одна перемога в чемпіонаті, катастрофічна різниця м’ячів та 18 очок відставання від рятівної позиції — сьогоднішня реальність команди Роба Едвардса. У минулому турі "вовки" вистояли під шквалом із 35 ударів у матчі проти Ноттінгем Форест, здобувши нічию 0:0, але цього замало, щоб кардинально змінити хід кампанії.

Домашні виступи також не тішать: десять поразок у тринадцяти матчах на Молінью. Хоча в Кубку Англії команда пробилася до п’ятого раунду, загальна форма в чемпіонаті залишається тривожною — без перемог у п’яти поспіль поєдинках. Водночас у грудні Вулвергемптон дав серйозний бій Арсеналу в Лондоні, поступившись лише через автогол у компенсований час, тому шанси "вовків" здобути бодай нічийний результат не такі вже й примарні, як може здатися на перший погляд.

Арсенал підходить до гри в статусі лідера Прем’єр-ліги. Команда Мікеля Артети виграла чотири з п’яти останніх матчів у всіх турнірах і продовжує боротьбу одразу на кількох фронтах. У чемпіонаті "каноніри" програли лише один із останніх одинадцяти матчів, хоча нічия з Брентфордом дозволила переслідувачам скоротити своє відставання.

Лондонці стабільно грають проти аутсайдерів: 14 поспіль перемог над командами із зони вильоту із загальним рахунком 40:4. До того ж Арсенал виграв дев’ять із одинадцяти виїздів до Вулвергемптона в АПЛ та забивав у кожній із 36 останніх очних зустрічей. Навіть кадрові втрати не виглядають критичними — частина лідерів отримала відпочинок у кубку. З іншого боку, є й інша невтішна статистика: "каноніри" тричі втрачали очки в останніх п'яти турах Прем'єр-ліги, включно з поразкою від Манчестер Юнайтед, тому питання щодо стабільності головних претендентів на титул все ж залишаються.