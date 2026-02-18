Football.ua представляє прев'ю перенесеного матчу 31-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 18 лютого та розпочнеться о 22:00.
Вулвергемптон — Арсенал, Getty Images
18 лютого 2026, 09:00
У перенесеному поєдинку 31-го туру лідер чемпіонату Арсенал завітає на Молінью до Вулвергемптона, який замикає турнірну таблицю. Для одних це шанс відірватися у чемпіонській гонці, для інших — можливість уникнути історичного антирекорду.
ВУЛВЕРГЕМПТОН — АРСЕНАЛ
СЕРЕДА, 18 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Вулвергемптон переживає надзвичайно складний сезон. Лише одна перемога в чемпіонаті, катастрофічна різниця м’ячів та 18 очок відставання від рятівної позиції — сьогоднішня реальність команди Роба Едвардса. У минулому турі "вовки" вистояли під шквалом із 35 ударів у матчі проти Ноттінгем Форест, здобувши нічию 0:0, але цього замало, щоб кардинально змінити хід кампанії.
Домашні виступи також не тішать: десять поразок у тринадцяти матчах на Молінью. Хоча в Кубку Англії команда пробилася до п’ятого раунду, загальна форма в чемпіонаті залишається тривожною — без перемог у п’яти поспіль поєдинках. Водночас у грудні Вулвергемптон дав серйозний бій Арсеналу в Лондоні, поступившись лише через автогол у компенсований час, тому шанси "вовків" здобути бодай нічийний результат не такі вже й примарні, як може здатися на перший погляд.
Арсенал підходить до гри в статусі лідера Прем’єр-ліги. Команда Мікеля Артети виграла чотири з п’яти останніх матчів у всіх турнірах і продовжує боротьбу одразу на кількох фронтах. У чемпіонаті "каноніри" програли лише один із останніх одинадцяти матчів, хоча нічия з Брентфордом дозволила переслідувачам скоротити своє відставання.
Лондонці стабільно грають проти аутсайдерів: 14 поспіль перемог над командами із зони вильоту із загальним рахунком 40:4. До того ж Арсенал виграв дев’ять із одинадцяти виїздів до Вулвергемптона в АПЛ та забивав у кожній із 36 останніх очних зустрічей. Навіть кадрові втрати не виглядають критичними — частина лідерів отримала відпочинок у кубку. З іншого боку, є й інша невтішна статистика: "каноніри" тричі втрачали очки в останніх п'яти турах Прем'єр-ліги, включно з поразкою від Манчестер Юнайтед, тому питання щодо стабільності головних претендентів на титул все ж залишаються.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.28, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 10.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.60.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ВУЛВЕРГЕМПТОН : Са — Москера, С. Буено, Крейчі — Р. Гомес, А. Гомес, Мане, Ж. Гомес, Х. Буено — Армстронг, Арокодаре
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап'є — Райс, Субіменді, Езе — Сака, Жезус, Троссар
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:1