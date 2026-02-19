Ліга чемпіонів

Куди ж без нього.

Мадридський Реал обіграв лісабонську Бенфіку в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Бенфіка — Реал Мадрид 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головною подією зустрічі при цьому стала навіть не футбольна складова, а інцидент, що стався одразу після переможного м’яча "бланкос", який забив Вінісіус Жуніор на початку другого тайму.

Тоді святкування гравця гостей спровокувало конфлікт поміж ним та аргентинським нападником Бенфіки Джанлукою Престіанні, під час якого, як заявив сам Вінісіус, він почув на свою адресу расистські висловлювання.

Уже після гри бразилець прокоментував епізод у соціальних мережах.

У відповідь на це свою позицію опублікував і сам Престіанні.

Не забарилась і реакція на епізод від президента ФІФА Джанні Інфантіно.

"Я був шокований і засмучений, побачивши інцидент ймовірного расизму щодо Вінісіуса Жуніора в матчі Ліги чемпіонів УЄФА між Бенфікою та Реалом.

У нашому спорті та суспільстві немає місця для расизму — нам потрібно, щоб усі відповідні зацікавлені сторони вжили заходів та притягнули винних до відповідальності.

У ФІФА, через Глобальну позицію проти расизму та Панель голосу гравців, ми прагнемо забезпечити повагу та захист гравців, офіційних осіб та вболівальників, а також вжити відповідних заходів у разі виникнення інцидентів.

Я висловлюю подяку судді Франсуа Летексьє за активацію протоколу боротьби з расизмом, використовуючи відповідний жест, щоб зупинити гру та вирішити ситуацію.

ФІФА та футбол висловлюють повну солідарність із жертвами расизму та будь-якої форми дискримінації. Я завжди буду повторювати: Ні расизму! Ні будь-якій формі дискримінації!", — ідеться в офіційній заяві очільника світового футболу.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого.