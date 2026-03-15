Манчестер Юнайтед — Астон Вілла, Getty Images
15 березня 2026, 07:40
У неділю на Олд Траффорд відбудеться один із ключових матчів 30-го туру англійської Прем’єр-ліги. Манчестер Юнайтед прийматиме Астон Віллу у поєдинку, який може серйозно вплинути на боротьбу за місця у зоні Ліги чемпіонів. Команди йдуть поруч у турнірній таблиці, а ціна помилки наприкінці сезону стає дедалі вищою.
НЕДІЛЯ, 15 БЕРЕЗНЯ, 16:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Манчестер Юнайтед підходить до зустрічі після болючої поразки від Ньюкасла (1:2), яка стала першою для команди з моменту призначення Майкла Карріка головним тренером. До цього "червоні дияволи" демонстрували стабільні результати й змогли повернутися у боротьбу за топ-4 після складного старту сезону ще за керівництва Рубена Аморіма. Загалом після зміни наставника команда виграла шість із восьми матчів, що дозволило закріпитися у верхній частині таблиці.
Особливо впевнено манкуніанці виступають на власному полі. Під керівництвом Карріка команда виграла всі домашні матчі чемпіонату, забиваючи щонайменше двічі у кожному з них. Олд Траффорд знову починає виправдовувати свою назву "Театр мрій", а лідер команди Бруну Фернандеш продовжує бути ключовою фігурою в атаці. Саме його результативні дії вже принесли Манчестер Юнайтед понад два десятки очок у нинішньому сезоні.
Для Астон Вілли цей відрізок кампанії складається значно складніше. Команда Унаї Емері чудово розпочала сезон і навіть у певний момент розглядалася як претендент на титул, але після зимової частини результати пішли на стрімкий спад. За останні одинадцять матчів Прем’єр-ліги бірмінгемці здобули лише дві перемоги, що поставило під загрозу їхнє місце у зоні Ліги чемпіонів.
Водночас посеред тижня Астон Вілла отримала позитивний імпульс, здолавши Лілль у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на тлі тотального провалу англійських клубів у єврокубках. Єдиний гол забив Оллі Воткінс, який перервав свою тривалу безгольову серію у єврокубках. Проте участь у двох турнірах поспіль створює для команди додаткове навантаження, і щільний календар може зіграти на користь господарів поля.
У протистоянні на Олд Траффорд статистика на боці господарів: Манчестер Юнайтед виграв п’ять останніх домашніх матчів проти Астон Вілли у всіх турнірах. З огляду на потужну домашню форму команди Карріка та втому гостей після єврокубкового виїзду до Франції, господарі виглядають фаворитами. Втім, враховуючи турнірну вагу зустрічі та атакувальний потенціал обох колективів, матч обіцяє бути напруженим і багатим на моменти.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.71, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Мазрауї, Йоро, Магвайр, Шоу — Каземіро, Мейну, Мбемо, Бруну Фернандеш, Кунья — Шешко
АСТОН ВІЛЛА : Емі Мартінес — Богард, Конса, Торрес, Матсен — Дуглас Луїс, Онана, Роджерс, Буендія — Воткінс
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1