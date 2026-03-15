НЕДІЛЯ, 15 БЕРЕЗНЯ, 16:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед підходить до зустрічі після болючої поразки від Ньюкасла (1:2), яка стала першою для команди з моменту призначення Майкла Карріка головним тренером. До цього "червоні дияволи" демонстрували стабільні результати й змогли повернутися у боротьбу за топ-4 після складного старту сезону ще за керівництва Рубена Аморіма. Загалом після зміни наставника команда виграла шість із восьми матчів, що дозволило закріпитися у верхній частині таблиці.

Особливо впевнено манкуніанці виступають на власному полі. Під керівництвом Карріка команда виграла всі домашні матчі чемпіонату, забиваючи щонайменше двічі у кожному з них. Олд Траффорд знову починає виправдовувати свою назву "Театр мрій", а лідер команди Бруну Фернандеш продовжує бути ключовою фігурою в атаці. Саме його результативні дії вже принесли Манчестер Юнайтед понад два десятки очок у нинішньому сезоні.

Для Астон Вілли цей відрізок кампанії складається значно складніше. Команда Унаї Емері чудово розпочала сезон і навіть у певний момент розглядалася як претендент на титул, але після зимової частини результати пішли на стрімкий спад. За останні одинадцять матчів Прем’єр-ліги бірмінгемці здобули лише дві перемоги, що поставило під загрозу їхнє місце у зоні Ліги чемпіонів.

Водночас посеред тижня Астон Вілла отримала позитивний імпульс, здолавши Лілль у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на тлі тотального провалу англійських клубів у єврокубках. Єдиний гол забив Оллі Воткінс, який перервав свою тривалу безгольову серію у єврокубках. Проте участь у двох турнірах поспіль створює для команди додаткове навантаження, і щільний календар може зіграти на користь господарів поля.

У протистоянні на Олд Траффорд статистика на боці господарів: Манчестер Юнайтед виграв п’ять останніх домашніх матчів проти Астон Вілли у всіх турнірах. З огляду на потужну домашню форму команди Карріка та втому гостей після єврокубкового виїзду до Франції, господарі виглядають фаворитами. Втім, враховуючи турнірну вагу зустрічі та атакувальний потенціал обох колективів, матч обіцяє бути напруженим і багатим на моменти.