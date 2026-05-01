Бразильський голкіпер може покинути Фенербахче.

Відомий інсайдер Екрем Конур повідомляє про можливий трансфер за участю колишнього воротаря англійського Манчестер Сіті Едерсона. Бразилець, який наразі захищає кольори турецького Фенербахче, має реальні шанси змінити клубну прописку та продовжити кар'єру на Близькому Сході.

За інформацією джерела, у послугах іменитого голкіпера серйозно зацікавлені найбагатші клуби саудівської Про-ліги. Головними претендентами на гравця називають Ан-Наср та Аль-Хіляль, які продовжують активно залучати зірок європейського футболу до свого чемпіонату. Обидва колективи розглядають бразильця як надійне та статусне підсилення останнього рубежу оборони

Едерсон приєднався до Фенербахче у вересні минулого року. У поточному сезоні він провів 36 матчів у всіх турнірах, пропустивши 35 голів та 13 разів зігравши на нуль. Нагадаємо, нещодавно клуб розглядав можливість попрощатися зі своїм голкіпером.