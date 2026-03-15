Команда Майкла Карріка на власному полі своєчасно відкрила рахунок та в подальшому тримала контроль над розвитком подій.
15 березня 2026, 17:59
Манчестер Юнайтед — Астон Вілла 3:1
Голи: Каземіро, 53, Кунья, 71, Шешко, 81 — Барклі, 64
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Йоро, Магвайр, Шоу — Каземіро (Угарте, 90), Мейну — Діалло, Б. Фернандеш, Кунья — Мбемо (Шешко, 75).
Астон Вілла: Мартінес — Богард, Конса, Мінгз, Дінь (Матсен, 82) — Барклі (Луїс, 82), Онана — Макгінн (Бейлі, 61), Роджерс, Буендія (А. Гарсія, 86) — Воткінс (Абрагам, 61).
Попередження: Каземіро, Йоро, Магвайр — Воткінс, Буендія