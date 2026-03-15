Англія

"Шпори" перервали серію з шести поразок поспіль.

У матчі 30-го туру Прем'єр-ліга Ліверпуль на своєму полі приймав Тоттенгем. Поєдинок завершився нічиєю — 1:1.

Господарі вийшли вперед у середині першого тайму. На 19-й хвилині рахунок відкрив півзахисник Домінік Собослаї. Ліверпуль утримував мінімальну перевагу майже до фінального свистка, однак гості змогли уникнути поразки наприкінці гри. На 90-й хвилині нападник Рішарлісон зрівняв рахунок і приніс своїй команді нічию.

Для Тоттенгема ця нічия стала важливою з психологічної точки зору. Команда перервала серію з шести поразок поспіль, але водночас продовжила безвиграшну серію в чемпіонаті Англії у 2026 році — до цього в активі клубу було сім поразок і п’ять нічиїх.



Ліверпуль — Тоттенгем 1:1

Голи: Собослаї, 19 - Рішарлісон, 90

Ліверпуль: Бекер — Фрімпонг (Джонс, 64), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер (К'єза, 90) — Нгумоа (Екітіке, 64), Собослаї, Вірц (Салах, 64) — Гакпо (Ньйоні, 84)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дансо, Дрегушін — Спенс (Олусесі, 76), Грей, Сарр, де Соуза Менезеш (Сімонс, 56) — Тель (Коло Муані, 75), Рішарлісон — Соланке