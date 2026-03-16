Англія

Команда з Лондона не змогла подолати останню команду ліги, яка продовжує чіплятися за останні примарні можливості зберегти прописку.

Брентфорд і Вулвергемптон розписали бойову нічию в матчі 30-го туру англійської Прем’єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, хоча господарі по ходу зустрічі мали перевагу у два м’ячі.

Брентфорд відкрив рахунок на 22-й хвилині. Льюїс-Поттер виконав точну подачу до штрафного майданчика, а Кайоде виграв боротьбу на дальній стійці та головою відправив м’яч у ворота Жозе Са.

На 37-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Після довгої передачі від Келлегера Уаттара чудово обробив м’яч і викотив його під удар Ігору Тьяго, який без проблем відправив м’яч у сітку з близької відстані.

Втім, ще до перерви Вулвергемптон зумів скоротити відставання. Бельгард здійснив потужний ривок і віддав передачу на Армстронга, який точним ударом у дальній кут переграв Келлегера.

У другому таймі Брентфорд намагався втримати перевагу. На 68-й хвилині на поле вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк, замінивши Кевіна Шаде. Однак саме гості змогли зрівняти рахунок.

На 78-й хвилині Жуан Гомес навісив у штрафний майданчик, де Арокодаре виграв верхову боротьбу та головою відправив м’яч у сітку, встановивши остаточний рахунок зустрічі — 2:2.

Голи: Кайоде, 22, Тьяго, 37 - Армстронг, 44, Арокодаре, 78

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Гендерсон, Єнсен — Уаттара (Нельсон, 85), Дамсгор (Аєр, 72), Шаде (Ярмолюк, 68) — Тьяго

Вулвергемптон: Са — Москера, Буено, Крейчі — Чачуа, Бельгард (Арокодаре, 74), Андре, Ж. Гомес, Буено — Армстронг (Гомеш, 87), Мане (Е. Гомес, 46)

Попередження: Коллінз, Аєр — Армстронг, Крейчі, Гомес, Са