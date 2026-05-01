Головний тренер полтавців відзначив бійцівські якості команди після камбеку з 0:2, пояснив причини втраченої перемоги та прокоментував спірне рішення VAR щодо скасованого голу суперників.

Після надзвичайно емоційного та результативного поєдинку в Кропивницькому, де СК Полтава та криворізький Кривбас розписали бойову нічию 3:3, головний тренер полтавців Павло Матвійченко поділився своїми враженнями від гри.

Наставник, віддав належне своїм підопічним за виявлену волю, але поскаржився на брак кадрового ресурсу. Полтавці розпочали зустріч вкрай невдало, дуже швидко опинившись у ролі наздоганяючих (0:2). Однак команда змогла переломити хід поєдинку та навіть вийти вперед.

"Хочу висловити слова подяки нашим гравцям. Так, ми не дуже добре увійшли у гру, але ж проявили характер і здобули прийнятний результат. Кожен гравець віддається на повну. За рахунок своєї бійцівської майстерності хлопці впоралися і дотерпіли", — наголосив Матвійченко.

Ведучи в рахунку 3:2, СК Полтава не зміг втримати перемогу. За словами тренера, команді елементарно не вистачило сил та свіжих гравців, щоб протистояти фінальному тиску криворіжців.

"Десь ми все ж таки недопрацювали і дали можливість супернику більш агресивно діяти на нашій половині поля. На жаль, у нас випадають гравці через жовті картки, і замала обойма футболістів. Нам просто не вистачає гравців, які могли б вийти і посилити гру", — зізнався наставник полтавців.

На відміну від головного тренера Кривбаса Патріка ван Леувена, який влаштував рознос арбітрам, Матвійченко підтримав рішення суддівської бригади в ключовому епізоді зі скасованим голом Задераки на останніх хвилинах.

"Ми бачимо це з бровки. На мою думку, там був поштовх і гра ліктем. Всі ці рішення приймає арбітр. Є VAR, він подивився, розібрався. На нашу думку, це був фол", — спокійно прокоментував епізод фахівець.

Підсумовуючи матч, Павло Матвійченко визнав, що нічия 3:3 є справедливою по грі, проте вона залишає осад у контексті турнірної таблиці.

"Цей рахунок не зовсім для нас добрий. Нам потрібна перемога. Якби була перемога, то останні чотири гри чемпіонату були б для нас набагато цікавішими", — підсумував тренер, іронічно подякувавши суддям на завершення розмови.

У наступному турі СК Полтава прийматиме донецький Шахтар.