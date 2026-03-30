Нідерландець підтримав свого співвітчизника.

Колишній футболіст збірної Нідерландів та Ліверпуля Дірк Куйт, який нині працює головним тренером Дордрехту, висловився про керманича "червоних" Арне Слота.

"На будь-якого тренера Ліверпуля завжди чиниться тиск. Не думаю, що Арне має суттєво змінитись, оскільки він і сам розуміє, що перемоги ще будуть. Просто люди постійно чекають від цієї команди успіху, це невід'ємна частина такого клубу як Ліверпуль.

Тут завжди доводиться працювати під тиском, так було й з Юргеном Клоппом. Останнім часом по ньому видно, що він спокійний, але це лише тому, що Клопп більше не працює у Ліверпулі.

Арне може пишатися тим, чого він вже досяг за такий невеликий період у клубі. Ліверпуль вже не раз показував, що здатний досягти успіху на міжнародному рівні, навіть якщо в Прем'єр-лізі справи складаються не найкращим чином. Сподіваюся, так і станеться", — заявив Куйт.