Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Луїс де ла Фуенте визначився з 26 футболістами на мундіаль у США, Канаді та Мексиці.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте представив офіційну заявку команди на чемпіонат світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Іспанська збірна розпочне підготовку до турніру 30 травня на базі в Лас-Росасі. Перед стартом чемпіонату світу команда проведе контрольні матчі проти Іраку та Перу.

Заявка збірної Іспанії на ЧС-2026:

Воротарі:

Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Жоан Гарсія (Барселона).

Захисники:

Педро Порро (Тоттенгем), Маркос Льоренте (Атлетіко), Емерік Ляпорт (Атлетік), Пау Кубарсі (Барселона), Марк Пубіль (Атлетіко), Ерік Гарсія (Барселона), Марк Кукурелья (Челсі), Алехандро Грімальдо (Баєр).

Півзахисники:

Родрі (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді (Арсенал), Педрі (Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Гаві (Барселона), Алекс Баена (Атлетіко).

Нападники:

Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ламін Ямаль (Барселона), Ферран Торрес (Барселона), Борха Іглесіас (Сельта), Дані Ольмо (Барселона), Віктор Муньйос (Осасуна), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Крістал Пелас).

Перший поєдинок на мундіалі команда Луїса де ла Фуенте зіграє 15 червня в Атланті проти збірної Кабо-Верде.