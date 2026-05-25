Італія

Італійський тренер заявив, що ухвалив рішення залишити неаполітанський клуб ще місяць тому.

Італійський наставник заявив, що ухвалив рішення залишити неаполітанський клуб ще місяць тому після складної атмосфери всередині команди та навколо неї.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте після перемоги над Удінезе (1:0) у матчі 38-го туру Серія А детально розповів про причини свого відходу з клубу та прокоментував чутки щодо можливого продовження кар’єри.

“Після Болоньї я зрозумів, що виникли певні ситуації, які мені не подобалися. У такі моменти потрібно мати мужність і називати речі своїми іменами. Я ніколи не створював штучних труднощів і не хотів супроводжувати “відомого мерця”, яким міг стати Наполі чи будь-яка інша команда”, — заявив Конте.

Італійський фахівець пояснив, що певні новачки, які приєдналися до команди під час трансферної кампанії, не змогли знайти спільну мову зі старожилами колективу. Через це всередині роздягальні виникла складна атмосфера, яка вплинула на загальний стан команди.

Попри це, тренер зумів провести відверту розмову з футболістами та штабом, після чого Наполі вдалося стабілізувати ситуацію та продовжити боротьбу за результат.

Конте також розповів, що повідомив президента клубу Ауреліо Де Лаурентіс про свій відхід ще місяць тому.

“Я сказав йому: “Ауреліо, в силу нашої дружби, я відчув, що мій шлях тут добігає кінця”. Це рішення не було пов’язане зі скороченням амбіцій клубу чи зміною проєкту. Я вже все вирішив”, — підкреслив наставник.

Окремо Конте визнав, що найбільшою невдачею за час роботи в Неаполі вважає нездатність об’єднати навколишнє середовище навколо команди.

“Я бачив стільки отрути, стільки жовчі та інтриг проти мене й моїх гравців. Ті, хто сіє отруту, є ворогами клубу. “Наполі” потребує серйозних людей, які хочуть добра команді”, — сказав тренер.

Також Конте прокоментував інформацію про можливе повернення до збірної Італії.

“Усі ці розмови про збірну — просто балачки. На цей момент тут нуль, нічого. Усі тренерські крісла зайняті. Можливо, я просто відпочину”, — зазначив італієць.

На завершення Конте поділився емоціями від чемпіонства з Наполі, яке назвав одним із найяскравіших моментів у своїй кар’єрі.

“Я вигравав багато трофеїв як гравець і тренер, але ніщо ніколи не святкувалося так неймовірно, як Скудетто з “Наполі”. Те, що зробили наші вболівальники, було чимось особливим. Це назавжди залишиться в моєму серці”, — резюмував Конте.