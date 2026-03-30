Англія

Німця все влаштовує в Лондоні.

Нападник лондонського Арсеналу та збірної Німеччини Кай Гаверц висловився на тему свого майбутнього в англійському клубі.

"Чесно кажучи, нічого не чув про свій можливий відхід з Арсеналу. У цьому клубі я почуваюся як вдома. Думаю, і в команді всі задоволені. Так, це непростий сезон для мене, але я точно пов'язую своє майбутнє з Арсеналом та з Лондоном", — заявив Гаверц.

У поточному сезоні Кай Гаверц відіграв за Арсенал 14 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.