Англія

Лондонці зміцнюють позицію центрфорварда.

Лондонський Арсенал близький до підписання молодого нападника Брюгге Ніколо Трезольді. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, англійський клуб активно веде переговори щодо трансферу форварда, які перебувають на просунутій стадії.

Чинна трудова угода гравця з бельгійцями розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.

У поточному сезоні Ніколо Трезольді взяв участь у 48 матчах за Брюгге, відзначившись 17 забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами.