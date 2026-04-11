Football.ua представляє прев'ю матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги, який пройде 11 квітня та розпочнеться о 14:30.
Арсенал — Борнмут, Getty Images
11 квітня 2026, 08:40
У 32-му турі АПЛ лідер чемпіонату Арсенал повертається до внутрішньої арени після майже місячної паузи, приймаючи незручний і характерний Борнмут. Для команди Мікеля Артети це шанс не лише закріпити лідерство, а й зберегти імпульс у вирішальний відрізок сезону.
АРСЕНАЛ — БОРНМУТ
СУБОТА, 11 КВІТНЯ, 14:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Арсенал підходить до матчу у чудовій формі в чемпіонаті — чотири перемоги поспіль дозволили “канонірам” подолати позначку у 70 очок і відірватися від Манчестер Сіті на дев’ять балів. Водночас останні тижні були насиченими: вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і перемога над Спортінгом у першому матчі поєдналися з болючими вильотами з національних кубків — спочатку лондонці поступилися Манчестер Сіті у фіналі Кубка ліги, а потім сенсаційно вилетіли від Саутгемптона у Кубку Англії.
На Емірейтс Арсенал виглядає майже неприступно: сім перемог поспіль у всіх турнірах, причому в шести з них команда забивала щонайменше двічі. Проте кадрова ситуація змушує Артету бути обережним із ротацією — під питанням участь Сака, Тімбера та ще кількох виконавців, що може вплинути на креативність атаки.
Борнмут підходить до гри з унікальною серією — 11 матчів без поразок у Прем’єр-лізі. Втім, п’ять останніх зустрічей завершилися внічию, що сформувало репутацію “королів компромісів”. Команда Андоні Іраоли залишається 13-ю, але всього за кілька очок від єврокубкової зони.
“Вишні” демонструють інтенсивний вертикальний футбол із високим пресингом і швидкими переходами в атаку. Водночас їхня оборона дозволяє суперникам створювати чимало моментів — і саме це може стати ключовим фактором у матчі проти одного з найстабільніших лідерів ліги.
Очікується напружене протистояння: Арсенал прагне втримати чемпіонський темп і може відірватися ще далі, тоді як Борнмут намагатиметься продовжити свою безпрограшну серію. Господарі виглядають фаворитами, але легкого матчу для них точно не буде — особливо з огляду на щільний графік, місцями прагматичний стиль гостей та кадрові втрати "канонірів".
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.40, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 7.35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.65.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі — Гаверц, Субіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі
БОРНМУТ : Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Крісті, Скотт — Раян, Крупі, Таверньє — Еванілсон
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1