СУБОТА, 11 КВІТНЯ, 14:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал підходить до матчу у чудовій формі в чемпіонаті — чотири перемоги поспіль дозволили “канонірам” подолати позначку у 70 очок і відірватися від Манчестер Сіті на дев’ять балів. Водночас останні тижні були насиченими: вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і перемога над Спортінгом у першому матчі поєдналися з болючими вильотами з національних кубків — спочатку лондонці поступилися Манчестер Сіті у фіналі Кубка ліги, а потім сенсаційно вилетіли від Саутгемптона у Кубку Англії.

На Емірейтс Арсенал виглядає майже неприступно: сім перемог поспіль у всіх турнірах, причому в шести з них команда забивала щонайменше двічі. Проте кадрова ситуація змушує Артету бути обережним із ротацією — під питанням участь Сака, Тімбера та ще кількох виконавців, що може вплинути на креативність атаки.

Борнмут підходить до гри з унікальною серією — 11 матчів без поразок у Прем’єр-лізі. Втім, п’ять останніх зустрічей завершилися внічию, що сформувало репутацію “королів компромісів”. Команда Андоні Іраоли залишається 13-ю, але всього за кілька очок від єврокубкової зони.

“Вишні” демонструють інтенсивний вертикальний футбол із високим пресингом і швидкими переходами в атаку. Водночас їхня оборона дозволяє суперникам створювати чимало моментів — і саме це може стати ключовим фактором у матчі проти одного з найстабільніших лідерів ліги.

Очікується напружене протистояння: Арсенал прагне втримати чемпіонський темп і може відірватися ще далі, тоді як Борнмут намагатиметься продовжити свою безпрограшну серію. Господарі виглядають фаворитами, але легкого матчу для них точно не буде — особливо з огляду на щільний графік, місцями прагматичний стиль гостей та кадрові втрати "канонірів".