Португальський півзахисник став героєм вирішального матчу з Евертоном, зберігши для шпор прописку в АПЛ.

Жоау Палінья підтвердив своє бажання продовжити кар'єру в лондонському Тоттенгемі на постійній основі. Минулої неділі 31-річний півзахисник став справжнім рятівником для вболівальників шпор: його єдиний гол на 43-й хвилині у надважливому домашньому матчі проти Евертона (1:0) забезпечив команді виживання в англійській Прем'єр-лізі у вкрай складному сезоні.

Оренда з мюнхенської Баварії видалася для португальця турбулентною, що стало віддзеркаленням загальної ситуації в клубі. Протягом турніру гравець пережив кілька тренерських відставок та тактичних експериментів.

Після яскравого старту та голу у ворота Манчестер Сіті, рішення Томаса Франка використовувати Палінью в прагматичній схемі призвело до спаду. Згодом Ігор Тудор взагалі перевів його у трійку захисників. Ситуація кардинально змінилася лише наприкінці березня з приходом Роберто Де Дзербі.

Італійський фахівець швидко зробив Палінью ключовою фігурою, що принесло плоди у надважливих перемогах над Вулвергемптоном, Астон Віллою та Евертоном. Сам футболіст не приховує своїх емоцій:

"Це дійсно важливий день для клубу та всіх уболівальників. Ми дуже задоволені, адже головною метою було зберегти Тоттенгем у Прем'єр-лізі. З першого дня я почуваюся тут як удома. Хто не хоче грати за Тоттенгем? У мене тут є все, але це як шлюб — потрібна згода обох сторін. Я дуже хотів би бути тут і вірю, що наступний сезон буде зовсім іншим. Цей важкий період допоможе нам у майбутньому".

Головний тренер команди Роберто Де Дзербі наголосив, що на 100% бажає бачити Палінью у своєму складі на наступний сезон. Щодо ключових деталей майбутнього гравця, то наразі він виступає за лондонців на правах оренди з мюнхенської Баварії.

Проте угода між клубами передбачає опцію повноцінного трансферу португальця за 30 мільйонів євро. Керівництво шпор має всі підстави для її активації, адже півзахисник завершив поточну кампанію з 7 забитими м'ячами у своєму активі, більшість з яких мали вирішальне значення для збереження прописки в елітному дивізіоні.