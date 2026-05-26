Англія

Впевнена перемога дозволила сорокам повернутися до Першої ліги після 11-річної перерви, залишивши команду зіркових ексфутболістів у четвертому дивізіоні.

Повернення Сера Девіда Бекхема на легендарний стадіон Вемблі виявилося вкрай невдалим. Солфорд, співвласником якого є колишній капітан збірної Англії, зазнав нищівної поразки від Ноттс Каунті з рахунком 0:3 у вирішальному фіналі плейоф Другої ліги.

Команда зіркових інвесторів, за якою з трибун також спостерігав Гері Невілл та ексодноклубник Нікі Батт, не змогла нав'язати боротьбу одному з клубів-засновників Футбольної ліги. Солфорд, який ще сім років тому виступав у позалігових турнірах, змушений залишитися у четвертому дивізіоні щонайменше на ще один сезон.

Водночас Ноттс Каунті святкує довгоочікуване підвищення у класі. Попри аномальні погодні умови — температура на стадіоні наближалася до 37 градусів — саме гравці Каунті заволоділи ініціативою з перших хвилин.Головним конструктором атак став Джоді Джонс, який раз по раз залишав не при справах захисників суперника.

Рахунок було відкрито на 32-й хвилині після блискавичної контратаки. Голкіпер Джеймс Белшоу розпочав рух м'яча, а Джонс віддав розкішний пас зі своєї половини поля, акуратно відрізавши двох опонентів. Передачею скористався Алассана Джатта, який увійшов до штрафного майданчика і переграв голкіпера Метта Янга. Цей гол став для форварда збірної Гамбії 17-м у сезоні та викликав овації понад 20 тисяч фанатів Ноттса.

Ще до перерви перевагу було подвоєно. Після подачі зі штрафного капітан Род Макдональд повернув м'яч у небезпечну зону, де Лукас Несс вистрибнув найвище та влучно пробив головою — 2:0.

На початку другого тайму Солфорд спробував повернути інтригу.Вже на перших секундах Белшоу довелося рятувати свою команду, сміливо кинувшись у ноги Каллуму Сесею. Згодом воротар Каунті парирував удар Раяна Грейдона, а суддя Том Рівз проігнорував апеляції гравців Солфорда щодо пенальті (після прострілу Бена Вудберна м'яч нібито влучив у руку Джейкобу Бедо).

Проте цей день на Вемблі повністю належав Ноттс Каунті. Остаточну крапку в матчі на 70-й хвилині поставив сам Джоді Джонс. Після сольного проходу Конора Гранта правим флангом та боротьби у штрафному майданчику, Джонс отримав м'яч, випередив Грейдона і впевнено вразив ворота, зафіксувавши розгромний рахунок — 3:0.