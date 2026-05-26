Інше

Колишній воротар Ліверпуля та збірної Бельгії завершує виступи у 38 років після успішної кар’єри в Англії та Бельгії.

Бельгійський голкіпер Сімон Міньйоле офіційно завершив професійну кар’єру. Про своє рішення 38-річний воротар повідомив у соцмережі X.

Міньйоле подякував уболівальникам, партнерам, працівникам клубів і всім, хто підтримував його протягом футбольного шляху.

За роки кар’єри бельгієць виступав за Сент-Трюйден, Брюгге, Сандерленд і Ліверпуль. Найбільших успіхів він досяг у складі мерсісайдського клубу, з яким виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2018/19.

Разом із Брюгге воротар двічі ставав чемпіоном Бельгії, а у 2010 році отримав звання найкращого голкіпера країни.

У футболці національної збірної Бельгії Міньйоле провів 35 матчів та здобув бронзові медалі чемпіонату світу 2018 року.