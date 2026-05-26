Англія

Ювентус готує подвійний трансфер.

Захисник Ліверпуля Енді Робертсон може стати наступним відомим шотландцем, який змінить англійську Прем'єр-лігу на італійську Серію А. Після успішного переїзду його співвітчизника Скотта Мактомінея на Апенніни, Ювентус серйозно розглядає можливість запрошення Робертсона до Турина.

За інформацією авторитетного італійського інсайдера Джанлуки Ді Марціо, інтерес б'янконері до лівого фулбека зростає на тлі того, що 32-річний гравець завершує свій дев'ятирічний період на Енфілді, наповнений здобуттям найпрестижніших трофеїв.

Ювентус прагне додати досвід Робертсона до своєї команди, оскільки клуб планує перебудувати лінію захисту, спираючись на тактичні ідеї та філософію Лучано Спаллетті.

Проте туринцям доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку представників АПЛ: Тоттенгем вже давно виявляє предметний інтерес до Робертсона. Зберігши статус команди вищого дивізіону, лондонці наразі вважаються фаворитами в боротьбі за те, щоб залишити шотландця в Англії.Водночас перспектива нового виклику в Італії може стати вирішальним фактором для ветерана.

Робертсон — не єдиний лідер мерсисайдців, який опинився на радарах Старої Синьйори. Ювентус також вивчає можливість підписання голкіпера Аліссона Беккера. Бразилець чудово знайомий з італійським футболом завдяки своїм виступам за Рому, де він раніше перетинався зі Спаллетті в період свого становлення в Серії А.

Керівництво туринців бачить в Аліссоні ідеального кандидата для зміцнення менталітету переможців у роздягальні. Однак здійснити цей трансфер буде вкрай важко.

Нагадаємо, на минулих вихідних Робертсон та Салах провели останній матч у футболці Ліверпуля.