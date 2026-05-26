Нова угода з 20-річним вихованцем "сорок" розрахована до літа 2032 року.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Льюїсом Майлі.

Майлі перебуває в системі клубу АПЛ із семи років – у сезоні-2022/23 він дебютував в основній команді.

Минулого сезону Майлі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

За підсумками сезону Ньюкасл посів 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл хоче підсилитися ексфорвардом Ліверпуля.