Льюїс Майлі, ФК Ньюкасл
26 травня 2026, 13:44
Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Льюїсом Майлі.
Нова угода з 20-річним вихованцем "сорок" розрахована до літа 2032 року.
Майлі перебуває в системі клубу АПЛ із семи років – у сезоні-2022/23 він дебютував в основній команді.
Минулого сезону Майлі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі.
За підсумками сезону Ньюкасл посів 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.
